Politiche, Calenda: "Nessun patto con Emiliano, è il governatore peggiore"

ROMA - "Patto con Emiliano? Questa roba non si può sentire. Io non parlo con Emiliano da quando lo cacciai dal mio ufficio al Ministero. Considero Emiliano il peggior governatore di regione in Italia. Se non vi piace un candidato scrivetelo, ma palle del genere anche no". A scriverlo su Twitter Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, che posta un articolo de Il Foglio nel quale si parla del passaggio ad Azione di Massimo Cassano, attuale direttore generale dell'Agenzia per le politiche attive del Lavoro della Regione Puglia.