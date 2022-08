Europei Nuoto: Paltrinieri oro nella 5 km

ROMA - Il campione azzurro Gregorio Paltrinieri si conferma campione europeo nella 5 chilometri in acque libere. Argento per l'altro azzurro Domenico Acerenza. Quello di SuperGreg è il sesto titolo continentale dell'Italia nella 5 km di fronte alla spiaggia di Ostia Lido. Bronzo a Giulia Gabbrielleschi che si è classificata terza a 1"6 dalla olandese Sharon Van Rouwendaal. Nei tuffi oro a Marsaglia e bronzo a Tocci nel trampolino da 3m. Interrotta la prova della 25km per condizioni avverse del mare