Politiche, Di Maio: contrattare salario minimo con aziende, non abolire Rdc

ROMA - "Oggi" ci sono "giovani che guadagnano 2 o 3 euro all'ora e non è giusto. Ma la contrattazione sul salario minimo la dobbiamo fare con le aziende". Così il ministro degli Esteri e leader di Ic Luigi Di Maio durante un incontro al Meeting Cl. Sul reddito di cittadinanza, ha risposto: "Gran parte del sistema dei centri dell'impiego ha fallito. Io sono d'accordo sulla norma che dice 'meglio permettere alle aziende di fare proposte'". "Non sono d'accordo - ha aggiunto - ad abolire il Rdc per i disabili o inabili al lavoro" perché è utile ad "aiutare una fetta fragile e debole della popolazione. Tutti questi argomenti vanno, comunque, affrontati in un'ottica Ue".