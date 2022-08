Presidenzialismo, botta e risposta tra Letta e Meloni

ROMA - "Il presidenzialismo indebolisce la centralità del Parlamento": così il leader del Pd, Enrico Letta, al meeting di Cl. Pronta la risposta della leader Fdi Giorgia Meloni: "Un parlamentare in una lista bloccata risponde al capo, se eletto dalla gente risponde ai cittadini. La coerenza parte da questo. Non sono d'accordo sul presidenzialismo, bisogna rimettere il cittadino al centro delle scelte". Qui "abbiamo avuto Parlamenti che hanno fatto il contrario....Serve un legame diretto e stabilità. Io ritengo che una modifica costituzionale in Italia sia molto utile. Lo dico a Letta: la Francia non mi sembra impresentabile".