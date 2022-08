Politiche, Di Maio: priorità a taglio Iva e tetto prezzo gas

ROMA - Il leader di Ipf mette in guardia dalla coalizione "sfasciaconti" e lancia un allarme sulla sicurezza economica del nostro paese. "Noi in questo Paese, in Italia, la seconda forza manifatturiera d'Italia che ha bisogno di pagare l'energia ad un prezzo moderato per riuscire a trasformare e esportare il Made in Italy, noi non dovremmo stare in campagna elettorale", dice il leader di Insieme per il Futuro in un video. "Noi, in questo momento, dovremmo stare con un governo pienamente in carica ad ottenere ai tavoli europei il tetto massimo al prezzo del gas. E' una cosa che si sta discutendo da mesi, eravamo arrivati al momento più importante, invece ci ritroviamo con un governo in carica per gli affari correnti.