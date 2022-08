Politiche, Pd: no silenzi e ambiguità su ingerenze Russia e Cina

Shutterstock

ROMA - "Il Copasir denuncia le ingerenze russe e cinesi. L'ammiraglio Cavo Dragone spiega come la Marina italiana ha fronteggiato le manovre russe nell'Adriatico. Questa è la posta in gioco per l'Italia nei prossimi anni. Non possono esserci posizioni elettoralistiche o silenzi e ambiguità di comodo. Un grande paese, quale l'Italia, sa informare i cittadini dei rischi e sa unire istituzioni e politica per fronteggiare le minacce esterne. E' troppo importante, ne va della nostra sicurezza". A scriverlo sui social Lia Quartapelle, responsabile esteri nella segreteria Pd.