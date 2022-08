Porto Cervo, yacht contro gli scogli: un morto e sei feriti

OLBIA - Momenti di paura a Porto Cervo, in Sardegna, dove uno yacht di circa 21 metri è finito sugli scogli a largo della nota località balneare della Costa Smeralda. Il bilancio è di un morto e sei feriti, di cui due in maniera grave.Secondo le prime ricostruzioni un motoscafo Magnum è finito sugli scogli delle isole di Nibani nella serata di domenica 31 luglio, nel tentativo di scansare un'altra barca.Nell'impatto è morto l'armatore inglese 63enne dell'imbarcazione - lunga circa 70 piedi, 21 metri - e altre sei persone a bordo sono rimaste ferite, due in maniera grave. La barca è stata posta sotto sequestro, l'area dell'incidente è presidiata dalla guardia costiera.