Coppa Italia: 3-0 al Padova e il Bari sfiderà il Verona

via Ssc Bari fb





A decidere la qualificazione ai trentaduesimi di finale il tiro a giro all'8' di Ruben Botta e le due reti di Walin Cheddira. La prima al 16', su assist dello stesso Botta e la seconda al 91', ribadendo in rete dopo la respinta di Donnaruma su tiro di Bellomo.





I biancorossi affronteranno l'Hellas Verona nella sfida in programma al Bentegodi, a partire dalle ore 18 di domenica 7 agosto 2022 con diretta su Italia 1.

- Il Bari non fallisce la prima uscita ufficiale della stagione sportiva 2022-23 e all'Arechi di Salerno, per l'indisponibilità del San Nicola a causa del rifacimento del manto erboso, sconfigge il Padova per 3-0 nel turno preliminare di Coppa Italia disputatosi nella serata di domenica 31 luglio 2022.