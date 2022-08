Vico del Gargano, tutto pronto per lo show di Nino Frassica

GLI ALTRI APPUNTAMENTI. Oggi, lunedì 1 agosto i profumi e i sapori della terra garganica saranno protagonisti, grazie agli stand e agli allestimenti di Coldiretti e della sua Campagna Amica in Villa Comunale dalle ore 17. Sempre stasera, ma a San Menaio, dalle ore 21.30, nel piazzale della stazione sarà di scena la presentazione di “Francesco Maratea, tra Aventino, Liberazione e tempi nuovi”, a cura di Giuseppe Maratea. Martedì 2 agosto, suggestioni e atmosfere d’incanto nel centro storico di Vico del Gargano per “Due luci nelle stelle”, con il ritorno del percorso degli innamorati e del Mercatino del Borgo ad animare il cuore del paese. Giovedì 4 agosto, dalle 21.30, in Piazza San Domenico spazio al “Tributo a Mia Martini”. Venerdì 5 agosto, dalle ore 21.30, in Piazza Castello sarà di scena una serata danzante con spettacolo e musica nell’ambito dell’evento “Il borgo che balla”. Nelle serate che seguiranno, sono in programma uno e più eventi al giorno nel centro storico di Vico del Gargano fino al 26 agosto e ancora oltre.

VICO DEL GARGANO (FG) - Dal suo debutto nei teatri e nelle televisioni locali di Messina sono passati 50 anni. Lui, Nino Frassica, di anni ne ha compiuti 71, ma la sua voglia e capacità di regalare sorrisi e risate è davvero senza tempo, perché la sua comicità è un fluire continuo di ironia, sguardi, battute, irriverenza e ‘teatro dell’assurdo’ che trae forza da ciò che gli accade attorno e nel mondo, ora e adesso. E si accompagna da sempre alla musica, come accadrà mercoledì 3 agosto, dalle ore 21, nel modernissimo Anfiteatro comunale di Vico del Gargano di via Mauro Rostagno. Per il suo spettacolo, Nino Frassica si avvale della Los Plaggers Band, una collaudatissima formazione di bravissimi musicisti. Il comico siciliano, nelle due ore di show previste per l’appuntamento vichese, vestirà come sempre i panni del mattatore assoluto, misurandosi anche con canzoni riprese e rilette in chiave dissacrante e umoristica.Lo spettacolo del 3 agosto a Vico del Gargano è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Lo show di Frassica, dopo il precedente successo di Panariello nelle scorse settimane, sarà il secondo evento ospitato nell’Anfiteatro comunale dopo la sua riapertura. Si tratta di una struttura moderna, completamente coperta, e dunque in grado di ospitare eventi anche in caso di pioggia. I ticket per assistere allo spettacolo sono disponibili online al link https://bit.ly/3AGNmz0 , in tutti i punti vendita Vivaticket e presso la Tabaccheria Angelicchio (via Gioco delle Palle n. 3) – Vico del Gargano tel. 0884-991333: gradinata non numerata 25 euro più commissione Vivaticket; platea secondo settore 35 euro più commissione Vivaticket; platea primo settore 45 euro più commissione Vivaticket. La sera dello spettacolo, sarà possibile acquistare i ticket eventualmente ancora disponibili al botteghino dalle ore 18.30.