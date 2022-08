Pubblicate le graduatorie Pnrr per asili nido e scuola dell’infanzia, Lacarra: “Fondi necessari per colmare il gap del Mezzogiorno”

BARI - “Sono state pubblicate nei giorni scorsi le graduatorie dei progetti relativi alla realizzazione di nuovi asili nido e scuole dell’infanzia o per la ristrutturazione di strutture esistenti. Oltre 3,1 miliardi di euro di fondi derivanti principalmente dal Pnrr (3 miliardi) che aiuteranno il Mezzogiorno a colmare un gap che ci portiamo avanti da troppo tempo. Alle regioni del Mezzogiorno, infatti, andrà il 54,98% delle risorse per gli asili nido e il 40,85% di quelle per le scuole dell’infanzia. Anche in Puglia sono tanti i progetti che verranno realizzati, e non possiamo che ribadire quanto il Pnrr sia fondamentale e importante per il nostro Paese. Questa è la strada da continuare a percorrere, affinché l’Italia possa finalmente essere un Paese a misura di bambini e famiglie”. Così il deputato PD, Marco Lacarra.