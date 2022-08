Puglia: aggiornamento settimanale vaccini anti Covid

BARI - Riportiamo l'aggiornamento settimanale vaccini anti Covid del 05 agosto in Puglia:La campagna vaccinale anti-Covid della ASL di Bari ha assicurato finora alla popolazione dai 5 anni in su 3 milioni e 92.320 vaccini, di cui 1 milione e 123.129 prime dosi, 1 milione e 87.938 seconde, 830.325 terze e 50.928 quarte dosi. Il ciclo primario è stato completato dal 94% della popolazione residente dai 12 anni in poi e dal 92%, se si considera la fascia più ampia a partire dai 5 anni. Copertura notevole si registra con la terza dose (o “booster”), sempre attestata all’80% degli over 12 che abbiano completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa. In crescita la copertura vaccinale anche con il secondo “booster”: il 30,5% degli ultraottantenni ha ricevuto la quarta dose, rispetto al 14,8 del target 70-79 anni e all’8,3% dei 60-69enni.La ASL continua, quindi, a garantire le somministrazioni, grazie alla presenza di una rete di 20 punti vaccinali attivi anche nel mese di agosto, dove sono state effettuati 6.170 vaccini negli ultimi sette giorni, comprese 5.160 quarte dosi. Resta fondamentale proteggersi con il vaccino anche d’estate. Le categorie interessate possono infine rivolgersi al proprio medico di medicina generale.Nella Asl Bat continua la campagna di vaccinazione come da programma e con le prenotazioni: le attività vaccinali per le quarte dosi o comunque per chi deve completare il ciclo vaccinale continuano per tutto il mese di agosto negli uffici di igiene dei dieci comuni Bat.In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 1.396.203 dosi di cui 520.849 prime dosi, 501.153 seconde dosi, 358.323 terze dosi, 15.878 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.Sono 303.178 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.797 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.Prosegue la campagna vaccinale in ASL Lecce: sono 1.809.927 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 650.274 prime dosi, 658.150 seconde dosi (incluse monodose), 483.305 terze dosi e 19.791 quarte dosi.Non ci sono dati aggiornati.In Asl Taranto, nell'ultima settimana sino ad oggi, la campagna vaccinale anti-Covid ha registrato un totale di 1.451 dosi somministrate. Rispetto a questo totale, nello specifico si contano 25 prime dosi; 23 seconde dosi; 185 richiami e 1.218 quarte dosi.Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, negli hub vaccinali di Taranto e provincia sono state somministrate 266 dosi presso il nuovo hub di Taranto allestito presso l’ex Palazzo Banca d’Italia; 39 dosi a Ginosa; 49 a Grottaglie; 79 a Manduria, 20 dosi a Massafra, 97 a Martina Franca. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 329 dosi nei propri ambulatori e 197 dosi a domicilio; 29 dosi in altre strutture sanitarie; 346 dosi, infine, sono state somministrate nelle farmacie abilitate.