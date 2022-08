Punto di Primo Intervento Bitonto, Ruggiero (M5S): "Chiusura inaccettabile"

La deputata: "Con le risorse del Pnrr inconcepibile continuare a comprimere i servizi per i cittadini"





"Allo stesso tempo - continua - fa rabbia leggere provvedimenti del genere. Perché mentre a livello statale, grazie alle risorse del Pnrr ottenute dal presidente Conte, abbiamo messo a disposizione una quantità cospicua di fondi per potenziare l'assistenza sanitaria, la Regione Puglia prosegue nella direzione esattamente contraria. Il diritto alla salute ha un valore inestimabile e non può essere calpestato in questa maniera. La Regione rimedi a questo provvedimento sconsiderato" conclude.

BITONTO (BA) - "La chiusura dei Punti di Primo Intervento e l'eliminazione della postazione del 118, disposte dalla Giunta Regionale e che interessano anche Bitonto, è inaccettabile. Bisogna puntare sul potenziamento della sanità territoriale, non depotenziarla. Una richiesta più volte fatta dal M5S e dal capogruppo in Consiglio regionale Marco Galante, assieme a una riorganizzazione del sistema Emergenza - Urgenza, senza comprimere i servizi in favore dei cittadini". Così la deputata bitontina M5S Francesca Anna Ruggiero.