Salvini difende Jovanotti e i concerti in spiaggia: "Che triste chi fa polemica"

"Non ho seguito il dibattito. Adoro la musica e mi piace Jovanotti. Chi, dopo la pandemia, porta migliaia di ragazzi a divertirsi in maniera sana va solo aiutato e premiato. Conto che tutti i lavoratori siano equamente retribuiti e tutelati, però fare polemiche ideologiche pseudo-ambientaliste perché uno va a fare un concerto in spiaggia mi sembra veramente triste. C'è tanto da fare. Se uno pensa di salvare l'ambiente fermando i concerti di Jovanotti ha sbagliato a capire". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando oggi con la stampa a margine di una visita al Canile Sanitario di Milano, commentando la polemica che ha coinvolto un concerto del cantante Jovanotti. / Facebook Salvini