KIEV - Ci sono sempre più notizie che gli occupanti si stanno preparando per pseudo-referendum nelle aree del sud del nostro Stato che occupano. Voglio dire una cosa molto semplice: tutti coloro che aiuteranno gli occupanti in qualche modo a realizzarli saranno ritenuti responsabili". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto intervento serale in video

Telegram Zelensky

Fonte: Agenzia Vista