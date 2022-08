Salvini: su energia governo puo' fare come Francia

via Matteo Renzi fb

ROMA - "Il governo è in carica, il governo francese con Macron ha approvato un piano da 20 miliardi di euro per bloccare gli aumenti di luce e gas, il governo italiano può fare lo stesso senza aspettare interventi dall'Europa". Così il leader del Carroccio Matteo Salvini parlando a Messina."Quindi - prosegue -io chiedo a tutti gli altri partiti almeno su questo di non litigare e di fare una scelta comune: si può copiare la Francia e per legge dare soldi alle aziende che producono e distribuiscono energia per limitare gli aumenti alle famiglie e alle imprese altrimenti sarà una strage. Il Covid è stato una strage di vite, il caro energia rischia di essere strage di posti di lavoro. Siamo in guerra e in guerra bisogna essere rapidi. Quindi se c'è accordo di tutti la Lega firma un decreto urgente da non meno di 30 miliardi ne abbiamo spesi 165 durante il Covid. Altrimenti sarà autunno molto complicato, spero che da Letta, Conte, Di Maio arrivino delle risposte. Parlano di fascismo, di Russia, di razzismo e di altro. Vorrei che parlassero di luce e gas".