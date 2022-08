Politiche, Salvini: Draghi in carica, sì a decreto da 30 miliardi per luce e gas

ROMA - "Il governo è in carica, può fare quanto fatto da Macron, chiedo ai partiti di non litigare, si può copiare la Francia che ha fatto un decreto da 20 miliardi per luce e gas". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, a margine di un evento elettorale a Messina. "Se - prosegue Salvini - c'è l'ok di tutti la Lega firma un decreto da almeno 30 miliardi".