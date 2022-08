Serie A: il Diavolo non supera l'esame Sassuolo

via US Sassuolo fb





Nella ripresa il Milan aumenta la pressione offensiva, anche grazie agli cambi effettuati da Pioli, ma nonostante crei qualche insidia al Sassuolo il risultato non cambia. Finisce 0-0 con il Milan che conserva al momento il primato in classifica che Roma e Inter possono strappare con possibili vittorie, rispettivamente, contro Monza e Cremonese.

- Secondo pareggio in trasferta consecutivo per il Milan che non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Sassuolo. Nel primo tempo i neroverdi hanno l'occasione di passare in vantaggio per il calcio di rigore che l'arbitro Ayroldi concede, per il fallo in area di Florenzi su Kyriakopoulos. Dal dischetto Berardi si fa ipnotizzare da Maignan che neutralizza la conclusione facendo rimanere il punteggio in parità.