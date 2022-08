via Ssc Napoli fb





Nel secondo tempo al 5' Zielinski del Napoli va vicino al gol. Al 24' Oshimen dei partenopei non riesce a schiacciare di testa in porta. Secondo pareggio consecutivo del Lecce dopo quello per 1-1 al "Via del Mare" con l' Empoli.

PIERO CHIMENTI - Nella quarta giornata di andata di Serie A il Lecce pareggia 1-1 a Napoli. Nel primo tempo al 25' Colombo dei salentini si fa parare un rigore dal portiere Meret concesso per un fallo di Ndombele su Di Francesco. Al 27' il Napoli passa in vantaggio con Elmas di destro su passaggio di Politano. Al 34' il Lecce pareggia con Colombo con una conclusione da venticinque metri.