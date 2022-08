Sicurezza e innovazione: alla scoperta della Puglia sul gommone di Res Rib Salento Experience

LECCE - Veloce, sicuro e di ultima generazione. Varato a San Foca un nuovo gommone ultratecnologico con computer di bordo e con sedili ammortizzati. E’ capace di navigare anche sul mare agitato. Non teme la tramontana. Anzi, la cavalca per la gioia di grandi e piccini. A vararlo è la società RES - Rib Experience Salento, fondata da Gisella Mangè e Angelo Bel Fiume che vantano una lunga esperienza in fatto di mare e navigazione.

Tutti i giorni, dal Porto Di San Foca, Darsena Mangè, il gommone di RES Rib Experience Salento permetterà ai turisti, ma anche alla gente del posto di vivere una giornata diversa, una giornata indimenticabile da incorniciare tra i ricordi più belli delle proprie vacanze e dell’estate 2022.

Il gommone, nuovissimo, costruito in Francia dalla Zodiac, è il frutto della tecnologia di ultima generazione combinata con dettagli tecnici utilizzati anche per i mezzi militari. E’ veloce e ultrasicuro.

I sedili, ammortizzati, sono firmati Ullman e sono adatti anche per chi soffre il mal di mare. Infatti, anche quando il mare è scosso dai venti della tramontana, il gommone resta molto stabile. “Sognavamo da tempo di realizzare un gommone così, capace di navigare anche con il mare agitato, visto che San Foca e tutte le marine di Melendugno sono quasi sempre accarezzate dalla brezza marina. Con questo nuovo gommone si potrà uscire anche con il mare formato”, spiega Gisella Mangè.

“Vengo dall’esperienza del motocross”, dice Angelo Bel Fiume, “e sognavo un gommone con cui navigare sul mare di San Foca e dintorni in perfetta sicurezza e anche con un po’ di adrenalina”.

Tra i tour vi è infatti Action Tour, mezz’ora di adrenalina pura, per vivere le Montagne russe del mare, a tutta velocità sulle onde. Poi c’è il tour classico di due ore e mezzo, che porta da San Foca fino agli splendidi faraglioni di Sant’Andrea, comprensivo di sosta bagno: spettacolari scorci da vivere vista mare, come i Giardini della Regina e la Grotta della Poesia a Roca Vecchia, la baia di Torre dell’Orso con i faraglioni di Sant’Andrea, che hanno fatto più volte da scenario a fiction, film e set fotografici di famose case di alta moda.

Sarà possibile raggiungere anche Leuca, Otranto, Castro o, più a Nord, la riserva naturale delle Cesine, chiedere tour personalizzati e organizzare anche party esclusivi per addio al celibato e al nubilato, anniversari e compleanni, davvero indimenticabili. Per sognare e far sognare.





Imbarco dal porto di San Foca

info: www.ribexperiencesalento.it

Imbarco da: San Foca, Lungomare Matteotti, Porticciolo GT Nautico (LE) ITALY

Tel +39.335.76 29 038 +39 349. 23 74 156