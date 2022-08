Sotto le stelle del Gargano a Vico con 'Il Borgo dei desideri'

VICO DEL GARGANO (FG) – Sotto le stelle del Gargano, a Vico, per non perdersi le iniziative, gli spettacoli e gli artisti di strada che il 10 agosto daranno atmosfera e magia a “Il Borgo dei desideri”. Dalle 19 e fino alla mezzanotte, nel centro storico di Vico del Gargano, si susseguiranno gli spettacoli itineranti degli artisti di strada. “Il Borgo dei desideri” è un’iniziativa del Comune di Vico del Gargano nell’ambito de “I Borghi più belli d’Italia”, il club dei paesi italiani che rappresentano l’eccellenza del patrimonio storico, architettonico, culturale e paesaggistico della Penisola.Tra le tante iniziative che animeranno la serata, ce n’è una che offre un’opportunità: esprimendo il proprio desiderio nel Vicolo del Bacio, a Vico del Gargano, si potrà vincere una smart box per un fine settimana per due persone in uno dei Borghi più belli d’Italia.L’appuntamento con “Il Borgo dei desideri” prenderà il via alle ore 21, si dipanerà attraverso vicoli, archi, larghi e piazze degli antichi quartieri di Vico del Gargano.Sabato 6 agosto, “Un libro per amico” proseguirà in Piazza del Conte alle 21.30 con “Messaggi dal Paradiso”, un carosello di letture dal capolavoro di Dante. Protagonista della serata sarà Anna Maria Cotugno, docente di Storia e Critica della Letteratura italiana al Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Foggia. Nella stessa serata, alle 21.30, in Piazza Castello si terrà lo spettacolo musicale di Vito Sacco incentrato su “Le più belle canzoni degli anni Sessanta”. Il terzo appuntamento di sabato 6 agosto è quello che comincerà alle ore 21, in Piazza Misericordia, con la Sagra della Madonna della Neve a cura della Confraternita di San Pietro.Domenica 7 agosto, dalle ore 21.30 nell’Anfiteatro Comunale, sarà protagonista il teatro popolare con “A band di lazzasciòv-t” che porterà in scena “Il Gallo del Cortile”. L’opera fu presentata in tv da Macario nel 1972. La traduzione e l’adattamento del testo in dialetto vichese sono stati curati da Nicola Angelicchio. Sul palco, a interpretare i personaggi e le trame della commedia, ci saranno Rosanna Zingarelli, Nicola Angelicchio, Maria Santina Cilenti, Luigi Tozzi, Francesco Virgilio, Rosetta Del Viscio, Angela Corleone, Barbara Massaroti, Angela Firma, Carlo Damato e Francesco Iervolino.