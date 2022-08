ROMA - “Il Pd sta chiudendo al mondo riformista, delle competenze, solo per serrare i ranghi di un fortino. Si dice che il discrimine sarà l’Europa, sarà per quello che poi non si valorizza il nome di Vincenzo Amendola, l’uomo che si è occupato di Europa con maggior profitto”. Lo ha detto il senatore Dario Stefàno, che ha restituito la tessera dem in un’intervista sul nuovo "Quotidiano di Puglia".