Teatro Politeama Greco, via la campagna abbonamenti stagione teatrale 2022-23

Sonia Greco



Direttore artistico



Orario biglietteria dall'1 settembre



LUNEDI'- MERCOLEDI' - VENERDI': 9,30-12,00

MARTEDI': 15,30-18,00

GIOVEDI': 18,00-20,00

LECCE - Giovedì, 1 settembre, ore 18,00 si apre la Campagna abbonamenti alla Stagione teatrale 2022-23. Quest'anno gli Abbonati 2021-22 potranno esercitare il diritto di prelazione dall'1 al 3 settembre 2022 con acquisto dell'abbonamento in biglietteria, ma potranno anche mantenere il loro posto e prenotarlo sin da ora fino al 3 settembre inviando mail a info@politeamagreco.it. La mail consentirà di tenere prenotato il loro posto fino al 7 settembre. E' possibile acquistare gli abbonamenti nelle stesse date anche con bonifico bancario, con invio di mail a info@politeamagreco.it.Il mio augurio è che, oltre agli Abbonati che ci hanno seguito lo scorso anno, tornino anche centinaia di Abbonati che mancano da ormai 3 anni in teatro e che ci hanno seguito nelle passate Stagioni teatrali. Credo ci siano le condizioni per una maggiore serenità e quindi, per un ritorno del grande pubblico a teatro. Per favorire il ritorno degli abbonati alle passate stagioni abbiamo creato una prelazione con nuovo posto da scegliere dal 5 al 7 settembre, da esercitare dopo gli Abbonati 2021-22 e prima dei Nuovi abbonati che potranno scegliere il posto a partire dall'8 settembre.I biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento (A Christmas Carol- Il Musical del 29/11, Lo schiaccianoci del 22/1, il Mago di Oz del 10/3) saranno in vendita già con la apertura della campagna abbonamenti a partire dal 1 settembre, ad eccezione dello spettacolo di Angelo Pintus del 12 novembre che partirà con la vendita biglietti in settembre con data in definizione.Il cartellone della prossima Stagione teatrale mira a soddisfare le preferenze di un pubblico sempre più vasto con 14 spettacoli tra i quali ci sono grandi classici di prosa, commedia, danza classica ed acrobatica, show comici, musical.La Stagione teatrale verrà inaugurata il 12 novembre con il nuovo spettacolo di Angelo Pintus, con biglietti in vendita a partire da settembre (spettacolo fuori abbonamento). Il 29 novembre è in programma un classico che prepara grandi e piccini al Natale, il musical "A Christmas Caro - Il Musical" liberamente tratto dalla celebre romanzo di Charles Dickens (fuori abbonamento). La Stagione di prosa inizierà il 20 dicembre con il nuovo spettacolo di e con Carlo Buccirosso, dal titolo "L'erba del vicino è sempre più verde". Il 30 dicembre Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo saranno in scena col loro spettacolo "Tutto il mondo è un palcoscenico", partendo da Shakespeare per un raffinato viaggio nella comicità che li ha resi tanto amati dal pubblico. Seguono il 22 gennaio " Lo Schiaccianoci" con Il Balletto di Mosca; il 27 gennaio "Extra Libertà-Live tour", l'ultimo show di e con Alessandro Siani; il 7 febbraio "Testimone d'accusa" di A. Christie con Vanessa Gravina e Giulio Corso; il 14 febbraio "Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo" con Tosca D'Aquino e Giampiero Ingrassia; il 23 febbraio "L'onesto fantasma" con Gianmarco Tognazzi; l' 1 marzo " La dolce ala della giovinezza" di T. Williams con Elena Sofia Ricci; il 10 marzo uno spettacolo per le famiglie con acrobati internazionali e scenografie in 3D, "Il mago di Oz" di Romanov Arena (fuori abbonamento); il 14 marzo un grande classico del teatro con "Enrico IV" di L. Pirandello con Eros Pagni; il 28 marzo "Quasi Amici" con Massimo Ghini e Paolo Ruffini; l' 1 aprile chiude la stagione la danza acrobatica di Kataclò - Athletic Dance Theatre con "Back to Dance".