Tommaso Cesena in radio con il nuovo singolo 'Dimenticarmi di te'

“Dimenticarmi di te” (distribuzione The Orchard) è il nuovo singolo di Tommaso Cesena, cantautore che ha partecipato alla 21esima edizione di Amici, nella squadra di Lorella Cuccarini.

“Dimenticarmi di te” è una ballata pop romantica scritta da Tommaso Cesana, composta da Rebbel, prodotta da M&M-D&G Music, guida vocale Massimo Guidi, mixata da Taketo Gohara e Niccolò Fornabaio e masterizzata da Giovanni Versari, che nasce durante il percorso di Tommaso nella scuola d’arte più famosa d’Italia.

«Inizialmente avevo scritto questo brano con l’idea di regalarlo a un altro artista. Finita l’esperienza ad Amici è rimasto nel cassetto un paio di mesi, fino a quando ho deciso di finirlo e di cantarlo io – racconta Tommaso Cesana – “Dimenticarmi di te” è la storia di due persone che non sanno dirsi addio, anche se entrambi soffrono. Questa canzone parla di come i sentimenti prevalgano sempre sulla razionalità, nel bene o nel male».

Tommaso Cesana ha iniziato a fare musica molto giovane, scrivendo i primi testi all’età di 12 anni. A soli 14 inizia a produrre i primi arrangiamenti per i suoi pezzi, iniziando a scrivere prima in inglese e poi in italiano. Sotto l’ala di Massimo Guidi, suo talent scout e vocal coach, inizia a calcare i primi palchi a 16 anni, esibendosi per radio locali importanti come Radio Company a Padova davanti a 70mila persone. Nel 2021, Tommaso entra nella scuola di Amici 21, nella squadra di Lorella Cuccarini e durante il suo percorso nel talent pubblica i due singoli “Solo per Paura” e “Catene”, prodotti da Canova ed entrati entrambi nel top chart di Apple Music e Spotify. Il 3 agosto esce il nuovo singolo “Dimenticarmi di te”.