BARI - “Un’altra aggressione in danno di medici a Taranto. Un fenomeno che va assumendo dimensioni preoccupanti”. Lo dichiara il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD). “A pochi giorni dalle violenze di cui sono stati oggetto operatori e mezzi del 118 e del Pronto soccorso - prosegue - questa volta ad essere stato preso di mira è stato un medico dell’ospedale Moscati di Taranto. L’uomo sarebbe stato aggredito nel parcheggio del nosocomio da due persone poi fuggite”.Di Gregorio esprime “vicinanza e solidarietà al medico aggredito ed a tutto il personale sanitario che garantisce il funzionamento di un servizio fondamentale per la collettività. La frequenza con la quale si ripetono questi episodi è un campanello d’allarme che non possiamo sottovalutare, sul quale è necessaria un’approfondita riflessione”.