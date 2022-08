Welcome Back To The Future: la movida murgiana accende l'estate pugliese

SPINAZZOLA (BT) - Cinque dj, la movida murgiana e tutto il sound degli anni ‘90 in vinile. Questo è quello che Gianluca Cito, Mariano Tortora, Luigi Buccomino, Antonio Carbonara e Salvatore Rutigliano riporteranno in vita a Spinazzola (BT) sabato 13 agosto 2022.

“La musica unisce” è il motto che ha dato vita a questo progetto. È agosto 2014 quando, ritrovatisi, pensano di riunire i big della consolle ‘90 e tornare a trasmettere emozioni. Successo dopo successo, si fa spazio la voglia di dare vita all’evento, una reunion che avrebbe fatto ballare tutti.

Il 13 agosto 2019 in piazza San Sebastiano i cinque dj si sono esibiti di fronte ad un pubblico in visibilio, che aveva voglia di emozionarsi e ballare sulle note della dance anni ’90, la quale continua a far sognare intere generazioni.

Ecco perché si replica il 13 agosto 2022, dopo il lungo stop dettato dalla pandemia, con tanta voglia di divertirsi, di tornare a vivere la normalità. Appuntamento a Spinazzola, stessa consolle, stessi dj ma ancora più voglia di ballare… Loro sono pronti, e quando la movida canta loro continueranno a suonare i mitici ‘90!