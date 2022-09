A Crispiano (Ta) imparare l’arte circense con 'ANIMAzione e VOLOntariato'

CRISPIANO (TA) - Si avvia a conclusione il progetto “ANIMAzione e VOLOntariato” promosso da una rete di Enti del Terzo Settore che comprende Ethra Accademia Sociale, Apmarr, Il Luogo dei Possibili, L’Obiettivo e NPS Puglia.Nelle giornate di venerdì 30 settembre e di 1° ottobre, dalle 10.00 alle 16.00 (con pausa pranzo), si terrà il laboratorio di arti circensi curato dalle esperte Monia Pavone e Delia De Marco; le attività, a favore di massimo 25 partecipanti, saranno ospitate dalla Scuola circense “Laboratorionomade”, in Via Sferracavallo s.n. a Crispiano (info. 3911069831 / 3287546320).È l’ultima attività del percorso artistico di questo progetto comprendente laboratori di cinque discipline diverse: arteterapia, arti circensi, laboratorio teatrale, danza terapia e scrittura creativa; vi hanno preso parte i volontari della rete e quelli di altre associazioni, nonché eventuali aspiranti volontari.Il percorso di “ANIMAzione e VOLOntariato” è stato finalizzato principalmente a promuovere il volontariato e a rafforzare la motivazione di quanti già sono volontari, con laboratori che si sono tenuti anche presso la scuola di Danza “Hedemie” in Via Pisa n. 1 a Taranto.Oggi l’arte sembra essere sempre più orientata a sondare e perlustrare l’innovazione sociale nel terzo settore, con programmi operativi che diventano vere e proprie opere d’arte.La partnership tra diverse associazioni realizzata in questo progetto, in particolare, ha mirato alla codificazione dei linguaggi di rete, studiati da sempre dagli artisti nei loro spazi operativi, ed estesi adesso sulla rete sociale del terzo settore.Le arti, infatti, possono rappresentare un mezzo attraverso il quale far sperimentare modi di “stare insieme”, raggiungere un obbiettivo, mettere alla prova il proprio limite, superarlo, confrontarsi con gli altri; sono l’occasione per provare alternative di vita o modi di vita alternativi.Il progetto “ANIMAzione e VOLOntariato” è stato realizzato nell’ambito delle “Idee di rete per … promuovere il volontariato 2020/2021”, un’azione promossa dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto.