Basket, Happy Casa Brindisi: Top Gym Club partner e fornitore ufficiale

via Happy Casa fb





Il titolare Giuseppe D’Amuri ha dichiarato: “Da ex giocatore amatoriale di basket e da tifoso dell’ Happy Casa è una soddisfazione professionale notevole essere Partner e Fornitore Ufficiale di una realtà sportiva importante per la Puglia come la squadra brindisina. Vogliamo raggiungere traguardi prestigiosi insieme ai giocatori”.

- In A/1 di basket maschile Top Gym Club è Partner e Fornitore Ufficiale dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. Top Gym Club è un nuovissimo fitness center in via Carmine 46 a Brindisi. E’ un locale a due piani completo di macchinari e attrezzi per il fitness e la pesistica. Nel Top Gym Club ci sono coach e personal trainer qualificati.