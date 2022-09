A Giovinazzo la Finalissima di Miss Italia Puglia

GIOVINAZZO (BA) - È tutto pronto per la Finalissima di Miss Italia Puglia che si terrà l’11 settembre, alle ore 20.00, in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo.Madrina d’eccezione la show girl, ballerina, conduttrice televisiva e attrice teatrale Matilde Brandi e con lei l’attesissimo e amato duo comico composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, per tutti i pugliesi Toti e Tata.A presentare le miss protagoniste sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Palcoscenico Miss Italia Puglia in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un profondo monologo contro la violenza sulle donne.Ad allietare la serata ci sarà la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, mentre ad impreziosire la bellezza delle concorrenti sarà il défilé dell’atelier Miss and Lady di Giulio Lovero, noto per l’originalità e la preziosità dei suoi abiti.Hair style e make up affidato alla professionalità di Marina Devivo Parrucchieri e Semininni Scuola di estetica make up.L’evento è organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi, che ha fortemente voluto portare il concorso più blasonato del mondo nel suo paese, in collaborazione con la Città di Giovinazzo, un piccolo gioiello a nord di Bari affacciato sul mare e con alle spalle un dedalo di suggestivi vicoli che si sviluppano nel borgo antico.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè, Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia, Sogeap costruzioni e restauro, Ottica Eos, Gioielleria Depalma, Trappistventotto Birreria, Edilintonaci, Al Porticciolo Ristorante e Pizzeria, Garden Stella, Mattarella Ristorante e Pizzeria, Salotto Marconi Caffetteria-Pasticceria-Gelateria, Romanazzi’Restaurant, Socedil Impresa Edile, Barico’ Panificio, Tenuta Dei Ruggiero, Elisir Profumeria, Decorstyle, Illuzzi Arreda, Windtre Store Giovinazzo, Mge Srl, Invista Giovinazzo.