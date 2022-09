Agricoltura. L'Abbate (IC): "Con il Dl Aiuti-ter, credito d'imposta, maggiori finanziamenti garantiti dallo Stato e 150 euro per i disoccupati agricoli"

“L’impatto degli aumenti del prezzo del gas sulle produzioni agroalimentari continua ad essere devastante ma grazie all’impegno del Governo si riesce a mitigare gli effetti, sostenendo i produttori. Con il decreto Aiuti-Ter estendiamo fino a fine anno il credito d’imposta per acquisto carburante sia per le imprese agricole che della pesca, sia per l’alimentazione delle serre che per gli agromeccanici, nonché per i fabbricati produttivi utilizzati per gli allevamenti annuali. Il credito è pari al 20% delle spese sostenute a parziale compensazione dei maggiori oneri a carico delle imprese”. Lo dichiara il deputato Giuseppe L’Abbate, candidato di Impegno Civico con Luigi Di Maio nei listini plurinominali alla Camera in Puglia.