Ambulante ucciso a coltellate a Margherita di Savoia: si è costituito aggressore

MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - Momenti di paura ieri sera sul lungomare di Margherita di Savoia dove un venditore ambulante di cui non si conosce l'identità è stato ucciso a coltellate.A costituirsi per l'omicidio un uomo che è stato interrogato nella caserma dei carabinieri di Barletta.L'ambulante, di origine maghrebina, è stato soccorso ancora in vita da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. L'uomo era a terra vicino alla sua bancarella vicino la spiaggia libera con due ferite da taglio all'addome. Pronto l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato agli Ospedali Riuniti di Foggia, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare a causa della gravità delle ferite riportate.