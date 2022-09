Elisabetta è morta. Carlo è il nuovo re

LONDRA - La regina Elisabetta è morta a 96 anni. Le sue condizioni non erano apparse già buone in quella che è stata la sua ultima apparizione pubblica, due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale.Carlo è ufficialmente il nuovo re.Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta sono al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral. A riportarlo i media, precisando che - dopo l'erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla - sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo.Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina ad Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l'arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo.Anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono in viaggio per raggiungere la residenza di Balmoral, dove le condizioni di salute della 96enne regina Elisabetta sono precipitate sino al decesso."In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica", si legge nella nota di palazzo. La corte precisa che Sua Maestà resta "a riposo a Balmoral" e che i suoi familiari più stretti, a partire evidentemente dall'erede al trono Carlo, sono stati informati.