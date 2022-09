Bari, accusa malore sull'impalcatura: muore operaio 54enne

BARI - Nuovo dramma sul lavoro nel capoluogo pugliese. Sfortunato protagonista un operaio 54enne, impegnato in un restauro di un palazzo in via Mameli, nelle vicinanze di di Pane e Pomodoro, morto dopo aver accusato da un malore.L'uomo mentre è stato colto dal malore si trovava sull’impalcatura ed i colleghi hanno prontamente chiamato il 118 dopo che il 50enne si è accasciato privo di sensi. Ad intervenire sul posto anche i Vigili del Fuoco. Vani tutti i tentativi di soccorso.