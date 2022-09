BARI - Si è sfiorato il dramma stamani in viale Unità d’Italia a Bari dove un'anziana è stata travolta in pieno da un'auto mentre attraversava la strada. La donna era con le buste della spesa in mano.Trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, l'anziana non è in pericolo di vita, ma ha rimediato un forte trauma cranico. Ad intervenire sul posto la Polizia Locale.