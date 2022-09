Basket, Europei: l'Italia eliminata dalla Francia nei quarti di finale

via Italbasket fb

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale degli Europei di basket maschile l’ Italia perde 93-85 a Berlino dopo un tempo supplementare con la Francia ed è eliminata. Primo quarto, Fournier 10-3 per la Francia. Spissu tiene in gara gli azzurri, ma 13-7 per i francesi. Yabusele, 18-12. Cabarrot, la Francia prevale 27-20. Secondo quarto, Huertel 30-22 per la Francia. Yabusele, 36-29. La Francia si impone di nuovo 38-31. Terzo quarto, Gobert 43-33 per la Francia. Yabusele, 47-40. Fournier, 53-45. Melli mantiene in partita gli azzurri, però 53-49 per i francesi. Cabarrot, 56-52. Mannion, 57-56 per l’ Italia. Polonara allunga 61-56. Di nuovo Polonara, l’ Italia trionfa 62-56.

Quarto quarto, Spissu 67-61 per gli azzurri. Fontecchio, 70-64. Spissu, 72-68. Ancora Spissu, 77-73. Fontecchio sbaglia due tiri liberi. Huertel impatta per la Francia, questo quarto termina in parità, 77-77. Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Huertel 79-77 per i francesi. Di nuovo Huertel, 83-80. Gobert, 87-83. Spissu tiene in corsa gli azzurri, ma 87-85 per i francesi. Tarpey, 91-85. Cabarrot, la Francia vince il tempo supplementare, 93-85 tutta la partita e si qualifica per la semifinale. Sconfitta immeritata per l’ Italia.

Migliori marcatori, negli azzurri Spissu e Fontecchio 21 punti. Nella Francia Huertel 20 punti e Gobert 19. Nell’altra gara dei quarti di finale la Polonia supera 90-87 la Slovenia. Migliori marcatori, nella Polonia Ponitka 26 punti e Slaughter 16. Nella Slovenia Cancar 21 punti e Dragic 15. Nella semifinale Venerdì 16 Settembre la Polonia sfiderà a Berlino la Francia.