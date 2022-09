Esercitazione congiunta per Russia e Cina

La Russia e la Cina stanno svolgendo nel Pacifico esercitazioni congiunte, così come comunicato dal Ministro della Difesa russo. Il vice comandante della flottiglia di Primorye, regione russa a nord-ovest del Giappone, ha dichiarato in video: "Navi delle flotte russa e cinese eseguiranno manovre tattiche congiunte compresi tiri di artiglieria con vere munizioni e operazioni di sostegno ad elicotteri che si alzeranno in volo dalle stesse navi".