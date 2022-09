Shevchenko rescinde il contratto col Genoa

Shevchenko fu esonerato il 15 Gennaio 2022 quando il Genoa giocava in Serie A. Con i liguri Shevchenko totalizzò in 11 partite una sola vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte tra Campionato di Serie A e Coppa Italia. La rescissione è avvenuta in modo consensuale tra il Genoa e l’allenatore ucraino.

- L’allenatore ucraino Andrej Shevchenko ha rescisso il contratto con il Genoa. Lo ha comunicato la società ligure che sta disputando il campionato di Serie B. Schevcheko fu ingaggiato il 7 Novembre 2021 per sostituire l’esonerato Davide Ballardini.