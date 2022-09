Tennis, Metz: Sonego vola in finale

Nella seconda semifinale il kazako Aleksandr Bublik supera lo svizzero Stan Wawrinka per il ritiro per l’infortunio al ginocchio sinistro di Wawrinka nel primo set sul 2-1 per Bublik.

Nel secondo set Sonego è efficace con i pallonetti. Il polacco si oppone con il rovescio ma non basta per prevalere. Sonego fa la differenza in positivo con i lob gli ace e i colpi sotto rete.