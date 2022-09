via Happy Casa Brindisi fb

L’ Happy Casa Brindisi vince 95-91 l’amichevole di basket a Martina Franca con la Givova Scafati. Nel primo quarto prevale 28-19 la squadra pugliese. Nel secondo quarto si impone di nuovo la squadra di Frank Vitucci 45-39.

Nel terzo quarto trionfa l’ Happy Casa 68-61. Migliori marcatori, nei pugliesi Marquise Reed 18 punti e Nick Perkins 16. Nei campani Doron Lamb 22 punti e Kruize Pinkins 17. Nell’ Happy Casa assente Junior Etou infortunato. Nello Scafati indisponibile Trevor Thompson per problemi muscolari. Un test importante per la squadra brindisina in vista del campionato di A/1 che inizia il 2 Ottobre.