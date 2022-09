Incidenti: si ribalta con l'auto sulla Putignano-Gioia del Colle

PUTIGNANO (BA) - Attimi di paura sulla provinciale 106 che collega Putignano a Gioia del Colle, nel Barese, dove si è verificato un brutto incidente in cui una ragazza, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finita fuori strada ribaltandosi in un fondo agricolo.Pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco e il 118, allertati dagli automobilisti in transito. Ad estrarre la giovane dalle lamiere sono stati i pompieri provenienti da Putignano. La donna è stata poi subito trasportata al Miulli di Acquaviva delle Fonti dai sanitari del 118 della postazione di Gioia del Colle. Ad intervenire sul posto anche i Carabinieri, che indagano sull'accaduto.