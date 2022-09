Blue: esce “Magnetic” il nuovo singolo estratto dal disco “Heart & Soul”

MILANO - I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono tornati e non vedono l'ora di riconquistare il loro posto come una delle più grandi e migliori band pop del Regno Unito. Il loro nuovo album “Heart & Soul” verrà pubblicato il 28 ottobre da Tag8 Music / BMG.

“Magnetic” è la terza traccia estratta da “Heart & Soul” e la canzone si rifà alle classiche ballate sincere dei Blue (“If You Come Back”, “Breathe Easy”, solo per citarne due) e mostra le voci e le armonie della band. Parlando della traccia e del prossimo album, i Blue aggiungono: "Non abbiamo mai pubblicato un album in cui fosse presente un solo stile musicale e pensiamo di aver fatto lo stesso con questo nuovo lavoro. Magnetic mette in mostra tutti i nostri diversi stili vocali e amiamo le ballatq tanto quanto le nostre tracce uptempo! Non vediamo l'ora che tutti ascoltino l'album, ne siamo così orgogliosi.".

Quest'anno I Blue non solo pubblicano un nuovo album, ma si imbarcano anche in un tour nei palazzetti (https://Blue.lnk.to/ticketsnq) che abbraccia la loro carriera. “Heart & Soul” è un album che fa un cenno al passato mentre si spinge in avanti ed è una celebrazione di tutto ciò che ha reso speciale la band durante il loro periodo di massimo splendore. Con il nuovo album i Blue vogliono tornare alle loro radici e hanno ricominicato a lavorare con Hugh Goldsmith, la leggenda del settore che li aveva ingaggiati 21 anni fa.

“Heart & Soul” contiene dieci tracce non solo di sfacciati e giocosi brani pop e grandi momenti dancefloor, ma continua anche la propensione di Blue per ballate struggenti. “Heart & Soul” può essere preordinato ora visitando il sito https://Blue.lnk.to/heartandsoul e sarà disponibile su CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali.