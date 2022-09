Ostuni. Gioia: "Iniziano i lavori per la Piastra dell'Ospedale"

OSTUNI (BR) - "L'ospedale di Ostuni è diventata una mia priorità dopo tanti anni che era entrato nel dimenticatoio, con promesse annunciate e mai realizzate" ha dichiarato, in una nota, il Consigliere del Presidente per i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, Tommaso Gioia. - "L'ospedale di Ostuni è diventata una mia priorità dopo tanti anni che era entrato nel dimenticatoio, con promesse annunciate e mai realizzate" ha dichiarato, in una nota, il Consigliere del Presidente per i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, Tommaso Gioia.





"Il mio modus operandi è sempre stato quello di valutare fattivamente la realizzazione di un'opera, interloquire con i tecnici, e con dedizione e passione seguire le varie fasi, per poi comunicare le possibili realizzazioni. Con immensa soddisfazione comunico 'Finalmente' è stato approvato il progetto esecutivo in riferimento ai lavori per il completamento del nuovo reparto di Rianimazione previsto al primo piano della 'PIASTRA' dell'ospedale di Ostuni. I lavori inizieranno il prossimo martedì 20 settembre, alcuni ritardi sono stati necessari per alcune modifiche tecniche e all'entrata in vigore del nuovo elenco prezzi regionale. Iniziamo con concretezza la realizzazione della nuova piastra, ed andremo in fondo sino al suo completamento" ha dichiarato ancora Tommaso Gioia.