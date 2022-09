BRINDISI - Dramma nella Città delle due colonne, dove un 30enne ha perso la vita cadendo dal Monumento al Marinaio. E' stata vana la corsa in ospedale per il ragazzo che non ce l'ha fatta a causa delle ferite riportate. Il giovane è deceduto in ospedale dopo il trasporto al Perrino del 118.Ad intervenire sul luogo della tragedia alcune volanti della Questura di Brindisi. Al via le indagini della polizia di Stato.