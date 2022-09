Calcio: Italia-Inghilterra per la seconda volta a Milano





Le due squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio. L'Italia per commemorare le vittime dell'alluvione nelle Marche dello scorso 17 settembre. L'Inghilterra per onorare la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta giovedì 8 settembre 2022.

Venerdì 23 settembre 2022 alle ore 20.45, in occasione dell'incontro con l'Inghilterra, valido per la fase a gironi della Nations League, il San Siro di Milano ospiterà l'Italia per la sessantesima volta. Contro gli inglesi sarà il secondo confronto nella città meneghina. Il precedente risale a 83 anni fa e precisamente al 13 maggio 1939, con l'amichevole terminata sul risultato di 2-2.