Castellana Grotte, incidente sulla ss172: tre feriti uno è grave

CASTELLANA GROTTE (BA) - Un incidente stradale ha coinvolto due auto sulla Ss172. Il bilancio parla di tre feriti, di cui due in codice giallo e uno in codice rosso. Ad intervenire sul posto alcune ambulanze del 118 da Putignano, Alberobello e Noci che hanno trasportato i feriti in ospedale.Sono intervenuti anche i Carabinieri di Castellana Grotte. Il traffico ha avuto un rallentamento e la circolazione è stata spostata su una sola corsia. Secondo i primi accertamenti, pare che una delle vetture abbia svoltato per entrare nella stazione di servizio e la macchina che seguiva l’ha tamponata.