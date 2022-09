Castellana Grotte, schianto tra due auto, una si ribalta: 2 feriti

CASTELLANA GROTTE (BA) - Momenti di paura ieri a Castellana Grotte, nel Barese, dove si è verificato uno scontro tra due auto, una Fiat Panda e una Fiat 500. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via G. Vico e via M. Buonarroti e, a causa dello schianto, una delle due auto si è ribaltata sul fianco.I feriti nell violento impatto sono due, soccorsi dagli operatori del 118 di Putignano e Castellana. Le due persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state estratte dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Al via la ricostruzione della Polizia locale della dinamica dell'incidente.