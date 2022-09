Champions: 0-2 a Plezen e l'Inter aggancia il Barcellona nel gruppo C

via Inter fb





Entrambe le reti consentono all'Inter di agganciare il Barcellona, sconfitto in casa del Bayern Monaco per 2-0 nell'altro incontro del Gruppo C, anch'esso disputatosi nella serata di martedì 13 settembre 2022.

- Espugnando il campo del Viktoria Plezen (Repubblica Ceca) per 0-2, l'Inter ottiene la prima vittoria nella fase a gironi della Champions League 2022-2023. Al vantaggio firmato da Dzeko, è seguito il raddoppio firmato da Dumfries al 70'.