Conte: Renzi ha usato mia frase per farsi pubblicità

ROMA - "Renzi ha voluto male interpretare una mia frase, ha cercato pubblicità in campagna elettorale. Era solo un invito a confrontarsi senza filtri sulle esigenze reali del paese". Così il presidente del M5s Giuseppe Conte intervistato a Radio Capital, tornando sulla frase rivolta al leader di Italia Viva, "venga a Napoli senza scorta".Secondo Conte, "delle volte Renzi impersona il politico che da decenni è abbarbicato ai privilegi della politica, viaggia in jet privati, va in Arabia Saudita, tiene conferenze nonostante Kashoggi sia stato fatto a pezzi da quel regime, e non si confronta con i bisogno delle persone più fragili", aggiunge Conte.