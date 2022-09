Asl Bari: a Bitonto si inaugura 'Una Teca per tutti'

BITONTO (BA) - Si inaugura oggi, giovedì 22 settembre alle ore 10.00, la nuova sede di “Una Teca per tutti” in Piazza Castello n.2 a Bitonto, presso il Centro di Salute Mentale Area 3, presidio di Bitonto diretto dal dr. Vito Maffei.La nuova Teca viene inaugurata in uno spazio ampio e prestigioso, di circa 300mq all’interno di una residenza storica di Bitonto. Due ampi saloni di 100mq ciascuno, 3 stanze e servizi, destinati a sala conferenze, sala attività riabilitative, spazi espositivi, sale colloqui.Nella Teca si svolgeranno attività riabilitative, di formazione e di socializzazione destinate all’utenza, con il coinvolgimento di tutti gli operatori del CSM, e lo spazio sarà anche aperto alla comunità, al fine di promuovere l’inclusione sociale attraverso eventi culturali, sociali, di aggregazione, di innovazione.All'inaugurazione del nuovo spazio interverranno: Antonio Sanguedolce, Direttore generale ASL Bari; Domenico De Santis, vice Capo di Gabinetto della Presidenza regionale.