Convegno di Otorinolaringoiatria ‘Otomurgia 2022’ all’Ospedale ‘F. Perinei’ di Altamura

- Si svolgerà il prossino 15 ottobre ad Altamura (Bari), presso l’Auditorium dell’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei”, il convegno “Otomurgia 2022”.L’incontro si propone di mettere a confronto medici del territorio e medici specialisti in varie discipline su problematiche relative alla sfera otorinolaringoiatrica. Per l’occasione di discuterà dei problemi legati all’equilibrio che condizionano, per la loro gravità, la vita sociale dei pazienti e le cause responsabili di tali patologie, che com’è noto possono interessare le strutture legate al controllo dell’equilibrio.Altri argomenti di grande interesse sociale verteranno sulle rinopatie allergiche, rinosinusiti, poliposi nasali, asma bronchiale, patologie ad alta incidenza sulla popolazione di ogni età.Numeroso lo staff di relatori e moderatori: Roberto Albera (Torino), Michele Barbara (Barletta), Augusto Pietro Casani (Pisa), Michele Cassano (Foggia), Francesco Comacchio (Padova), Egidio Dalena (Monopoli), Michele Loglisci (Altamura), Marco Manfrini (Pavia), Alessandro Martini (Padova), Aldo Messina (Messina), Tommaso Mussella (Altamura), Giampiero Neri (Chieti), Domenico Petrone (Bari), Nicola Quaranta (Bari), Michele Raguso (Altamura) e Carmelo Zappone (Perugia).L’evento è rivolto a medici di medicina generale, specialisti in audiologia, otorinola­ringoiatria, geriatria, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, neurologia, pediatria, reumatologia, ortopedia e oftalmologia, ai quali sarà riservato l’80% dei posti disponibili, mentre il restante 20% sarà riservato a tecnici audioprotesisti, audiometristi, logopedisti, fisioterapisti e infermieri.La prima sessione dedicata all’Audiovestibologia, sarà moderata da Roberto Albera, Michele Barbara, Carmelo Zappone, Augusto Piero Casani, Michele Raguso e Alessandro Martini. La seconda sessione dedicata alla Rinologia, sarà moderata da Egidio Dalena, Domenico Petrone e Michele Raguso.La Direzione Scientifica del Convegno è affidata al dott. Michele Raguso, responsabile dell’U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura.: Segreteria organizzativa MDM Congress 335.1321987 mdmcongresssrl@gmail.com