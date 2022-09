Serie C: quaterna del Monopoli al Taranto e ko interno del Foggia

Pixabay





Al successo interno del Monopoli ha fatto da contraltare la sconfitta interna del Foggia. I rossoneri di Boscaglia sono stati battuti dal Latina per 3-1 fra le mura amiche dello Zaccheria. Debutto negativo anche per l'altra compagine calcistica della Daunia, l'Audace Cerignola, battuta per 3-0 in casa del Monterosi.





Pareggio interno per la Fidelis Andria che con il Potenza non è andato oltre lo 0-0 e pareggio esterno per 2-2 della Virtus Francavilla, sul campo della Turris.

- Una vittoria, due pareggi e due sconfitte compongono il bilancio della pugliesi nella prima giornata del Girone C della Serie C 2022-2023. L'unico successo è giunto dal Veneziani di Monopoli, dove nella serata di domenica 4 settembre i biancoverdi hanno sconfitto il Taranto per 4-1 nel derby dei due mari.